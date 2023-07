Kiel: Bombenentschärfung am Sonntag Stand: 19.07.2023 11:16 Uhr Zwei Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg sollen am Sonntag in Kiel entschärft werden. Auch der Ostring und die Werftstraße sind von der Sperrung rund um den Werftpark betroffen.

Bis 13 Uhr müssen am Sonntag knapp 9.400 Personen für den Zeitraum der Bombenentschärfung ihre Häuser und Wohnungen auf dem Ostufer in Kiel verlassen haben. Zur gleichen Zeit errichtet die Polizei Straßensperren. Der Ostring wird in diesem Zuge zwischen Stoschstraße und Grabastraße gesperrt. Die Werftstraße ist von der Straße Zur Fähre bis zur Hollmannstraße gesperrt. Der Schwerlastverkehr soll den Sperrbereich großräumig umfahren.

Der Norwegenkai am Ostuferhafen ist für die Dauer des Einsatzes nur aus südlicher Richtung erreichbar. Passagiere, die am Sonntag mit Kreuzfahrtschiff an- oder abreisen, müssen sich aufgrund der Sperrungen auf längere An- und Abreisewege einstellen.

Dauer der Entschärfung noch unklar

Bei der Überprüfung von Bildgängerhinweisen hatte der Kampfmittelräumdienst die beiden 500 und 250 Kilogramm schweren Bomben im Werftpark entdeckt. Wie lange genau die Entschärfungen dauern werden und wann die Sperrung wieder aufgehoben werden kann, ist noch nicht klar. Einsatzkräfte fordern Anwohnerinnen und Anwohner auf, sich auf eine mehrstündige Abwesenheit vorzubereiten und entsprechend Nahrung, Getränke und benötigte Medikamente einzuplanen. Die Mensa der Hans-Christian-Andersen-Schule in der Stoschstraße steht ab 11 Uhr als Notunterkunft zur Verfügung.

Nachbarn informieren

Die Polizei bittet Anwohner, Nachbarn und andere Betroffene über die Entschärfung zu informieren, um auch abseits von Medien, Warn-Apps und Handzetteln möglichst viele Menschen zu erreichen. Anwohnerinnen und Anwohner, die Hilfe beim Verlassen ihrer Wohnungen benötigen, werden gebeten, sich frühzeitig unter 04 31 / 590 55 55 beim Servicetelefon der Kieler Berufsfeuerwehr zu melden. Die Nummer ist Donnerstag, Freitag und Sonnabend im Zeitraum 8 bis 16 Uhr sowie Sonntag ab 7 Uhr erreichbar.

