Kiel: Blindgänger in Schwentine wird heute entschärft Stand: 14.04.2024 00:00 Uhr Etwa 7.300 Menschen in den Kieler Stadtteilen Dietrichsdorf, Wellingdorf und Ellerbek müssen heute ihre Wohnungen verlassen. Der Kampfmittelräumdient entschärft einen Blindgänger in der Schwentinemündung.

In Kiel müssen Anwohnerinnen und Anwohner die nächste Bombenentschärfung einplanen. In der Schwentine bei Kiel-Dietrichsdorf wurde eine Fliegerbombe gefunden. Der Blindgänger soll laut Polizei heute entschärft und geborgen werden. Erst Ende März hatte der Kampfmittelräumdienst in der Kieler Förde einen großen Blindgänger entschärft.

Dietrichsdorf, Wellingdorf und Ellerbek betroffen

Bis spätestens 11 Uhr müssen die Anwohnenden ihre Wohnungen, Häuser, Arbeitsplätze oder Geschäftsräume verlassen haben. Die Stadt Kiel weist darauf hin, sich darauf einzustellen über mehrere Stunden nicht dorthin zurückkehren zu können. Mehr als 4.300 Haushalte müssen laut Stadt evakuiert werden. Betroffen sind die Stadtteile Dietrichsdorf, Wellingdorf und Ellerbek. Auch auf den Booten in der Schwentinemündung darf niemand sein.

Ersatzunterkunft und Servicetelefon eingerichtet

Von 9 Uhr an steht die Sporthalle der Ellerbeker Schule (Klausdorfer Weg 62, 24148 Kiel) während der Bombenentschärfung als Ersatzunterkunft bereit. Die Stadt Kiel macht außerdem auf das Servicetelefon der Berufsfeuerwehr Kiel aufmerksam. Wer Fragen hat oder Hilfe benötigt, soll die Telefonnummer 0431 5905 555 wählen (erreichbar von 7 Uhr bis Evakuierungsende).

Hilfreiche Tipps sind laut Stadt zudem beispielsweise, die Fenster beim Verlassen der Wohnung auf Kipp zu stellen. Außerdem sollen Anwohnerinnen und Anwohner auf Radiodurchsagen achten und gegebenenfalls Nachbarn und Bekannte, die noch nichts von der Evakuierung mitbekommen haben, in einem Gespräch darauf aufmerksam zu machen.

Das Kieler Ordnungsamt wird laut Landeshauptstadt Handzettel zur Evakuierung an die betroffenen Haushalte verteilen.

Busverkehr eingeschränkt

Aufgrund der Bombenentschärfung fahren auch die Buslinien 11 und 14 ab 11 Uhr für voraussichtlich drei Stunden anders. Das teilte die Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG) mit. Die Linie 11 fährt zwischen den Haltestellen "Franziusallee" und "Hermannstraße" eine Umleitung über den Klausdorfer Weg und Ostring. Nicht bedient werden laut KVG die Haltestellen "Ellerbeker Markt", "Kieler Kuhle", "Seefischmarkt", "Wellingdorf", "Grenzstraße", "Fachhochschule" und "Salzredder". Die Haltestelle "Hermannstraße" könne nur in Fahrtrichtung Wik nicht bedient werden.

Die Linie 14 fährt im betroffenen Zeitraum zwischen den Haltestellen "Franziusallee" und "Tiefe Allee" über den Klausdorfer Weg und Ostring. Laut KVG können die Haltestellen "Ellerbeker Markt", "Kieler Kuhle", "Seefischmarkt" und "Wellingdorf" dann nicht bedient werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.04.2024 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel