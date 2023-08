Kiel: Bahnhof wegen Polizeieinsatz gegen Fans gesperrt Stand: 21.08.2023 08:51 Uhr Fans des 1. FC Magdeburg haben laut Polizei im Kieler Hauptbahnhof mit Flaschen geworfen. Sie sperrte daraufhin den Bahnhof und nahm die Daten von 300 Reisenden auf. Die Fanhilfe nannte den Einsatz überzogen.

Laut Bundespolizei bewarfen Anhänger 1. FC Magdeburg nach dem 4:2-Sieg im Zweitligaspiel bei Holstein Kiel am Sonntag Beamte mit Flaschen. Zuvor war in einem Regionalexpress nach Magdeburg die Notbremse gezogen worden. Polizeibeamte forderten die Fans auf, in den Zug einzusteigen - daraufhin sei es zu den Ausschreitungen gekommen.

Drei verletzte Polizisten, zwei verletzte Fans

Nach Angaben eines Sprechers wurden drei Bundespolizisten verletzt, zwei durch Flaschen und einer durch eine Dose. Sie seien vor Ort von Rettungskräften versorgt worden. Auf Seiten der Fußballfans seien zwei Personen durch Pfefferspray verletzt worden.

Die Polizei sperrte den gesamten Kieler Bahnhof für rund eineinhalb Stunden. Danach wurden die Gleise nach und nach wieder in Betrieb genommen. Insgesamt waren 200 Polizeibeamte im Einsatz. Von allen etwa 300 Reisenden in dem Zug nach Magdeburg wurden die Personalien aufgenommen. Die Fanhilfe Magdeburg schrieb auf Twitter, der Polizeieinsatz sei überzogen gewesen: "Die Polizei behandelt uns Clubfans wie Schwerkriminelle. Das kann nicht sein!"

Ausfälle und Verspätungen wegen Weichenstörung

Außerdem sorgte am Sonntag eine defekte Weiche in Owschlag (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ebenfalls für Bahn-Probleme. Auch am Montag kommt es noch zu Einschränkungen. Betroffen ist der Bereich zwischen Flensburg, Husum und Rendsburg. Es kommt zu großen Verspätungen, manche Züge fallen auch ganz aus. Ein Bahnsprecher sagte NDR Schleswig-Holstein, er rechne damit, dass die kaputte Weiche im Laufe des Vormittags wieder funktioniert.

