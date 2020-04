Stand: 13.04.2020 21:30 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Kiel: B76 wegen Bauarbeiten nur einspurig befahrbar

Viele Autofahrer in Kiel müssen bald mehr Zeit einplanen: Der Theodor-Heuss-Ring (B76) ist am meistbefahrenen Abschnitt zwischen dem Barkauer Kreuz und dem Waldwiesenkreisel in Richtung Eckernförde in den kommenden sechs Monaten nur noch einspurig befahrbar. In dieser Zeit sollen Bauarbeiter eine Stützwand des Waldwiesenkreisels und die Hochstraße am Barkauer Kreuz sanieren - sie ist während der gesamten Bauzeit gesperrt. Nach Angaben der Stadt Kiel sind beide Bauwerke mehr als 50 Jahre alt. In der Nacht von Dienstag (21 Uhr) auf Mittwoch (5 Uhr) wird die Baustelle eingerichtet - in dieser Zeit ist die B76 Richtung Norden in dem Bereich voll gesperrt.

Theodor-Heuss-Ring: 100.000 Fahrzeuge täglich

Rund 100.000 Fahrzeuge passieren täglich diesen Bereich. Für ein halbes Jahr müssen Kieler und Pendler mit Rückstaus auf der B76 und am Ende der B404 rechnen oder große Umwege in Kauf nehmen. Zwischen Preetz (Kreis Plön) und Kiel werden deshalb zusätzliche Züge eingesetzt.

Stadt hofft auf bessere Schadstoffwerte

Die Stadt Kiel hofft, dass durch die lange Baustellenzeit, die hohen Schadstoffwerte am Theodor-Heuss Ring verringert werden und der erlaubte Jahresmittelwert eingehalten wird. Nach den Bauarbeiten sollen Absauganlagen dafür sorgen.

Hinweis der Redaktion: In einer vorherigen Version des Artikel hieß es, dass der Theodor-Heuss-Ring Richtung Norden für sechs Monate voll gesperrt werde. Das ist falsch. Er ist eine Nacht lang voll gesperrt und ist dann - geht alles nach Plan - sechs Monate lang nur einspurig im Verlauf der Baustelle befahrbar. Die Redaktion bedauert den Fehler.

