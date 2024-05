Stand: 27.05.2024 10:20 Uhr Kiel: B404 ab heute einspurig

Im Süden von Kiel wird von heute an auf der B404 zwischen der Anschlussstelle Kiel-Meimersdorf und der Edisonstraße Richtung Süden gebaut. Die Strecke sei mittlerweile alt und beschädigt, sagte Christoph Köster vom Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr. "Wenn wir jetzt nicht sanieren, würde eine weitere Schadensausweitung in die tieferen Schichten drohen. Um das zu vermeiden, wollen wir jetzt rechtzeitig sanieren, damit dort keine Dauerbaustelle entsteht." Gebaut wird bis zum Start der Kieler Woche Ende Juni. So lange fließt der Verkehr laut Köster in jede Richtung nur auf einer Spur. Die Anschlussstellen Kiel-Meimersdorf und Kiel-Wellsee sind teilweise gesperrt.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.05.2024 | 08:30 Uhr