Kiel: Auto fährt in Wohnhaus - zwei Menschen verletzt

Stand: 26.12.2024 14:33 Uhr

In der Nacht auf den zweiten Weihnachtsfeiertag ist in Kiel ein Auto in ein Einfamilienhaus im Meimersdorfer Weg gefahren. Fahrer und Beifahrer wurden verletzt, die Familie kam mit dem Schrecken davon.