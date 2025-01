Kiel: 9.000 Menschen bilden Kette vor Opernhaus Stand: 27.01.2025 19:56 Uhr Die Befreiung des Konzentrationslagers in Auschwitz jährte sich in diesem Jahr zum 80. Mal. Im ganzen Land gab es Gedenkveranstaltungen. In Kiel bildeten 9.000 Teilnehmende eine Menschenkette.

In Schleswig-Holstein wurde am Montag an vielen Orten der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Die nach Angaben der Veranstalter größte Kundgebung des Landes fand in Kiel statt. Vor dem Opernhaus haben sich am Montagnachmittag tausende Menschen zu einer Menschenkette versammelt. Unter dem Motto "Nie wieder ist jetzt" standen sie für Demokratie und Menschlichkeit zusammen.

Generalintendant: "'Nie wieder jetzt' heißt Demokratie retten"

Laut Polizei haben rund 9.000 Menschen an der Kundgebung teilgenommen. Ursprünglich habe man mit einer Teilnehmerzahl von etwa 1.000 Personen gerechnet. Mit dabei waren auch viele Mitarbeiter des Theaters, wie beispielsweise Generalintendant Daniel Karasek. Dieser verdeutlichte "'Nie wieder ist jetzt' heißt, die Demokratie retten, unser System retten." Dass so viele Menschen vor Ort waren, mache ihn einfach wahnsinnig glücklich. Die Anzahl der Menschen reichte für eine Kette vom Rathausplatz, rund um die Kieler Oper bis zur Waisenhofstraße.

Gemeinsam für Frieden und Demokratie

Anlass war der 80. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslager in Auschwitz. Die Veranstalter, unter anderem das Theater Kiel und die Partnerschaft für Demokratie, wollten nach eigenen Angaben ein starkes Zeichen für eine freie, friedliche und demokratische Gemeinschaft setzen.

Schlagwörter zu diesem Artikel NS-Zeit Kiel