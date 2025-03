Stand: 01.03.2025 17:51 Uhr Kiel: 120 Menschen demonstrieren für Solidarität

Am Sonnabend haben nach Angaben der Polizei etwa 120 Menschen in Kiel für Solidarität und Demokratie demonstriert. Organisiert wurde die Veranstaltung unter dem Motto "Solidarität muss Praxis werden! Jetzt erst recht" von der Seebrücke Kiel. Die Demonstration verlief nach Angaben der Bewegung vorbei oder in der Nähe der Parteizentralen von Grüne, SPD und CDU. Dort gab es jeweils Redebeiträge, unter anderem von der Sinti Union Schleswig-Holstein und des Flüchtlingsrates. Die Seebrücke Kiel ist nach eigenen Angaben Teil einer zivilgesellschaftlichen und antirassistischen Bewegung und setzt sich für Seenotrettung, sichere Fluchtwege und die dauerhafte Aufnahme von geflüchteten Menschen in Deutschland ein.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel