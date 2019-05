Stand: 14.05.2019 07:35 Uhr

Kfz-Zulassung in SH: Fast überall eine Geduldsprobe

von Marc Kramhöft

Zwei Mitarbeiter sind noch auf Fortbildung, andere noch nicht eingearbeitet. Hinzu kommen immer mal wieder Krankheitsfälle. Seit Wochen hat die Kfz-Zulassungsstelle in Neumünster mit Personalmangel zu kämpfen. Die Leidtragenden sind die Kunden. Kommt man ohne Termin, gibt es keine Garantie, dass das Anliegen auch innerhalb der Sprechstunde bearbeitet wird. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte vorher im Internet eine feste Zeit buchen. Aktuell gibt es Wartezeiten von rund einer Woche. "Ende des Monats kommen unsere Mitarbeiter von der Fortbildung zurück. Dann wird sich die Situation entspannen", sagt Stadtsprecher Stephan Beitz.

Unbesetzte Stellen in Flensburg

Auch in anderen Zulassungsstellen im Land ist zurzeit Geduld gefragt. In Flensburg sind zwei Stellen unbesetzt, außerdem ist eine Mitarbeiterin langfristig erkrankt. 42 Minuten dauert es deshalb seit Jahresbeginn durchschnittlich, bis man an der Reihe ist, nachdem eine Wartenummer gezogen wurde. Eine Terminvereinbarung im Voraus ist dort nicht möglich. "Zum Vergleich: In der Stadt Schleswig sind alle Stellen besetzt, da liegen wir bei 22 Minuten", so Jan Wiese, Leiter der Straßenverkehrsbehörde des Kreises Schleswig-Flensburg. Er hofft, dass die Arbeitsplätze in der Flensburger Behörde bis Juli besetzt sind.

Lübeck: Ein Blick ins Internet lohnt sich

Diese Hoffnung gibt es auch in Lübeck. Eine Terminreservierung gibt es dort nicht, die ist nur online möglich. Wer dort sein Auto anmelden möchte, muss jedoch eineinhalb Wochen auf einen Termin warten. "Allerdings schalten wir tagesaktuell - je nach freien Kapazitäten - noch viele Termine frei", betont Stadtsprecherin Nicole Dorel. Drei Vollzeitstellen seien derzeit vakant.

In Kiel ist ein Termin kein Muss

In Kiel ist der Besuch der Kfz-Zulassungsstelle dagegen deutlich stressfreier. "Nachdem das Saisongeschäft - die Zulassung von Saisonfahrzeugen, Motorrädern und Wohnmobilen zu Ostern und zum 1. Mai - abgeklungen ist, sind die Wartezeiten derzeit gering. Insbesondere die vereinbarten Termin-Uhrzeiten werden eingehalten", teilt Sprecher Arne Ivers mit. Derzeit sei es sogar möglich, taggleich noch einen Termin zu buchen. Die jeweiligen Angelegenheiten können aber auch ohne festen Termin erledigt werden.

