Stand: 03.02.2025 16:11 Uhr Kellinghusen: Maßnahmen gegen Krähen beginnen

In Kellinghusen (Kreis Steinburg) sollen künftig Krähen vertrieben werden. Im vergangenen Jahr ließen sich dort nach Angaben des Landesamtes für Umwelt 700 Brutpaare nieder. Die Stadt will nun künstliche Intelligenz zum Einsatz kommen lassen. Laut Hersteller kann das KI-gestützte Gerät Warnlaute der Krähen imitieren, wenn die Vögel im Anflug sind und die Krähen so vertreiben. Diese neue Anlage soll nach Angaben der Stadt noch diese Woche montiert werden. Nach Angaben des Landesamtes für Umwelt ist es sehr schwierig, diese Vögel nachhaltig zu vergrämen. Der Bürgermeister hofft, mit der KI-gestützten Anlage die Vögel in die Außenbezirke Kellinghusens zu lenken.

