Keine Tarifbindung: Warnstreik bei Werften FSG und Nobiskrug Stand: 15.02.2022 16:39 Uhr Bei der Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG), bei der Nobiskrug-Werft in Rendsburg und Kiel hat es heute einen Warnstreik geben. Die Gewerkschaft IG Metall fordert, dass beide Werften wieder in den Tarifvertrag zurückkehren.

Rund 250 Mitarbeitende der Flensburger Werft sind heute auf die Straße gegangen um gegen geplante Lohnkürzungen zu demonstrieren. Der FSG-Betriebsratsvorsitzende Thomas Jansen sagte NDR Schleswig-Holstein: "Seit zehn Jahren hören wir immer wieder dasselbe von den Geschäftsführungen. Dass die immer nur Geld wollen, weil die einfach nicht in der Lage sind, die Prozesse und die Strukturen wieder in den Griff zu kriegen. Kein Mensch ist hier bereit, noch einen Cent abzugeben." 15 Prozent weniger Geld will der Arbeitgeber zahlen - oder aber elf Prozent weniger, dafür müssten die Mitarbeitenden dann aber 40 Wochenstunden statt 35 arbeiten.

Werften sind nicht mehr tarifgebunden

Die FSG hatte die insolvente Nobiskrug-Werft im August übernommen. Beide Werften gehören seitdem zur Tennor-Holding des Finanzinvestors Lars Windhorst. Seit dem Insolvenzverfahren sind die beiden Werften nicht mehr tarifgebunden. Deshalb bekommen die Beschäftigten zur Zeit weniger Geld. "Wettbewerbsfähigkeit ergibt sich in Zeiten des Fachkräftemangels durch das Know-How und die Kompetenzen der Mitarbeiter. Dazu gehören in unseren Augen attraktive Arbeitsbedingungen und kein Entgeltverzicht", sagt Martin Bitter, Geschäftsführer der IG Metall Rendsburg. Sollte es keine positiven Signale der Arbeitgeber geben, folge in Kürze der nächste Warnstreik.

FSG fordert laut IG Metall Millionen-Lohnkürzung

Nach Gewerkschaftsangaben forderte die Geschäftsführung der FSG zuletzt, die Löhne um 6,4 Millionen Euro im Jahr zu kürzen. Da passe es angesichts von gestiegenen Preise für Benzin, Heizen und Lebensmittel nicht in die Zeit, dass die Mitarbeiter der FSG die im Februar anstehende Zahlung aus dem letzten Tarifabschluss der Metall- und Elektroindustrie nicht erhalten sollen, so Bitter.

