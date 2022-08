Kein Bus wird kommen: Neumünster setzt sonntags auf den Shuttle-Service Stand: 05.08.2022 15:17 Uhr Ab sofort gibt es in Neumünster an Sonn- und Feiertagen keinen regulären Busverkehr mehr. Die Alternative kommt auf Abruf. Die Stadtwerke setzen auf den bereits am Abend etablierten "Hin&Wech"-Service.

von Christopher Gaube

Wenige Menschen in großen Bussen, die auf festen Linien durch die Stadt gefahren werden: Die Stadtwerke Neumünster, die auch für den Nahverkehr in der Stadt zuständig sind, wollen das nicht mehr. Deshalb leiten sie eine kleine Verkehrswende in Neumünster ein. Ab sofort werden an Sonn- und Feiertagen keine regulären Linienbusse mehr unterwegs sein.

Ein Shuttle auf Bestellung

Das alternative Nahverkehrsangebot heißt in dieser Zeit "Hin&Wech". Es handelt sich dabei um einen Shuttle-Service, den es bereits seit etwa zwei Jahren in der Stadt und einer Hand voll Gemeinden im Umland gibt. Fahrgäste buchen ihre Fahrt über die "Hin&Wech"-App und werden dann in ihrer Nähe von dem Kleinbus in Transportergröße abgeholt. Anschließend werden sie zu ihrem Ziel gefahren. Diesen Service gab es bisher auch schon in den späten Abendstunden und am frühen Sonnabendmorgen. Nun ersetzt das Angebot an Sonn- und Feiertagen das gesamte Nahverkehrsangebot in Neumünster.

Verkehrsgesellschaft verspricht kürzere Fahrzeiten

"Das Leistungsangebot im Stadtverkehr Neumünster wird durch die Änderung deutlich erhöht, denn mit "Hin&Wech" können unsere Kunden sonntags zu jeder gewünschten Zeit Fahrten in jede Richtung mit kurzen Fahrwegen buchen", sagt Sonja Kessal, die Geschäftsführerin der SWN Verkehr GmbH. Anstelle von Linienbussen würden die Kleinbusse gezielt nach Bedarf eingesetzt, deshalb gibt es auch keine festen Linien. Das spart laut Kessal Kraftstoff und sei für die Fahrgäste individueller und auch schneller.

Nach Unternehmensangaben soll die Shuttle-Flotte auf emissionsfreie Fahrzeuge umgestellt werden. Ein erste E-Fahrzeug sei bereits im Einsatz, ein weiteres sei bestellt.

Ein Euro für den Komfort

Die Fahrzeuge von "Hin&Wech" sollen nicht nur im Stadtgebiet von Neumünster fahren, sondern steuern auch die umliegenden Gemeinden Boostedt, Groß Kummerfeld (beide Kreis Segeberg), Padenstedt und Wasbek (beide Rendsburg-Eckernförde) an. Hier sind allerdings nur Fahrten nach Neumünster oder zurück möglich.

Der Fahrpreis berechnet sich nach dem gültigen Schleswig-Holstein-Tarif plus einem so genannten Komfortzuschlag über einen Euro pro Person und Fahrt. Nach Angaben der SWN Verkehr werden Zeitkarten für den Shuttle-Service anerkannt.

Telefonische Buchung nur in begrenztem Umfang

Gerade ältere Menschen dürften mit der Buchung über Smartphone und App ein Problem haben. Dafür hat die SWN Verkehr GmbH die Möglichkeit geschaffen, Fahrten auch telefonisch zu buchen. Das ist am Sonntag allerdings nur für Fahrten zwischen 9 und 16 Uhr möglich. Außerdem müssen Kunden vorher ein Kundenkonto angelegt haben und dieses mit entsprechendem Guthaben aufgeladen haben.

Informationen dazu gibt es unter der Telefonnummer (04321) 20 21 21 oder an zahlreichen Verkaufsstellen.

