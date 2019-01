Stand: 11.01.2019 11:24 Uhr

Kein Bombenfund am Landgericht Kiel

Die Polizei war am Vormittag wegen einer Bombendrohung am Landgericht in Kiel im Einsatz. Beamte mit Spürhunden sowie der Kampfmittelräumdienst durchsuchten laut Polizei das Gerichtsgebäude. Dabei wurde nichts Verdächtiges gefunden. Wegen des Einsatzes war in Kiel auch der Schützenwall stadteinwärts gesperrt. Autofahrer mussten mehr Zeit einplanen. Gerichtsverhandlungen fielen aus.

Zeitgleich weitere Bombendrohungen in Deutschland

Auch in weiteren deutschen Städten gab es Bombendrohungen: Betroffen waren Landgerichte in Potsdam, Magdeburg, Erfurt und Wiesbaden. Ob es einen Zusammenhang gibt, ist noch unklar. Laut Polizei Magdeburg wurde in der Mail mit einem Anschlag auf bundesweiter Ebene gedroht. Der Absender sei anonym, hieß es weiter.

Die Bombendrohung in Kiel ging nach Angaben der Polizei in der Nacht zu Freitag beim Gericht ein. In den vergangenen Wochen hatten bereits Bombendrohungen an anderen Landgerichten in Schleswig-Holstein die Einsatzkräfte beschäftigt. Bei keinem der Vorfälle wurden verdächtige Gegenstände gefunden.

Bombendrohung in Kiel NDR 1 Welle Nord - 11.01.2019 09:00 Uhr Autor/in: Peter Stahl Am Landgericht in Kiel gibt es eine Bombendrohung. Sie ging in der Nacht zu Freitag beim Gericht ein. Spürhunde sind im Einsatz. Es gibt Verkehrsbeeinträchtigungen.







