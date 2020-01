Stand: 31.01.2020 16:20 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Keim an Klinik in Heide: Frühchen-Station geschlossen

Das Westküstenklinikum (WKK) in Heide im Kreis Dithmarschen hat seine Frühchen-Intensivstation für Neuaufnahmen vorübergehend geschlossen. Grund ist nach Angaben eines Krankenhaus-Sprechers ein Magen-Darm-Keim, der auf der Station entdeckt wurde. Man müsse davon ausgehen, dass dieser Keim mit verantwortlich für den Tod eines Neugeborenen war, sagte der Leiter der Kinderklinik, Thorsten Wygold, laut einer Mitteilung des WKK. 14 Tage lang sollen keine neuen Patienten aufgenommen werden. Der Keim sei bei einem Routine-Screening entdeckt worden, so ein Sprecher des Klinikums.

Acht Patienten werden auf der Station isoliert

Der sogenannte Serratia-Keim kommt auch in der Natur und bei gesunden Menschen vor, macht sie aber nicht unbedingt krank. Nur bei immungeschwächten Menschen, wie etwa Neugeborenen, könne der Keim Infektionen auslösen, so der Kliniksprecher. Ähnliche Fälle gab es nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein in der Vergangenheit auch schon in anderen Kliniken, unter anderen in der Charité in Berlin.

Auf der Neugeborenen-Intensivstation in Heide werden derzeit acht Säuglinge isoliert. Sie tragen den Keim in sich. Ihnen geht es nach Angaben des Krankenhauses aber vergleichsweise gut. Eines der Frühchen hat eine Bindehautentzündung, die anderen sieben haben laut Klinik keine Infektionen.

Schwer krankes Kind starb drei Tage nach Geburt

Das Kind, das gestorben ist, kam bereits schwer krank zur Welt und starb drei Tage nach der Geburt. In einer Blutkultur wurde der Serratia-Keim nachgewiesen. "Wir sind äußerst betroffen und werden alles daran setzen, für die Eltern und für uns zu einer umfassenden Aufklärung zu kommen", sagte Kinderklinik-Leiter Wygold.

Kliniken in Itzehoe und Rendsburg helfen aus

Nach eigenen Angaben hat die Klinikleitung mit der Abteilung der Krankenhaushygiene und dem Gesundheitsamt "ein ganzes Bündel an Maßnahmen" veranlasst, um das Problem in den Griff zu kriegen. Experten sind vor Ort. So lange die Intensivstation geschlossen bleibt, unterstützen die Kliniken in Itzehoe (Kreis Steinburg) und Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Die Intensivstation für größere Kinder und der Kreißsaal sowie die Entbindungsstation in Heide sind laut WKK nicht von dem Aufnahmestopp betroffen.

