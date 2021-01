Kaum Kunden: Arko aus Wahlstedt meldet Insolvenz an Stand: 19.01.2021 11:48 Uhr Die Corona-Krise macht auch der Süßwarenbranche zu schaffen. Arko aus Wahlstedt muss deshalb Insolvenz anmelden. Der Betrieb geht aber weiter.

In Schleswig-Holstein betreibt der Süßwaren-Hersteller Arko 34 Filialen. 300 Mitarbeiter sind von der Insolvenz hierzulande betroffen - die Hälfte davon am Hauptsitz in Wahlstedt (Kreis Segeberg). Für die Beschäftigten ändert sich kurzfristig vorerst nichts. "Die Löhne und Gehälter sind für die kommenden drei Monate gesichert", sagte ein Unternehmenssprecher. Arko gehört - genau wie die Marken Eilles und Hussel - zur Unternehmnsgruppe DCH.

Geschäft sind offen, es gibt aber kaum Kunden

Die Geschäfte der Gruppe bleiben geöffnet. Süßigkeiten-Läden müssen bislang trotz Lockdown nicht schließen. Das Problem ist allerdings, dass sich viele dieser Geschäfte in Einkaufsstraßen und Shopping-Centern befinden und dort gibt es wegen der Pandemie kaum Kunden, so das Unternehmen.

Die Unternehmensgruppe DCH machte zuletzt einen Jahresumsatz von 140 Millionen Euro. Insgesamt arbeiten für die Holding in Deutschland, Österreich und Tschechien rund 1.600 Mitarbeiter.

