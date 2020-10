Katzen in SH werden wieder kostenlos kastriert Stand: 17.10.2020 12:07 Uhr Von einer nicht-kastrierten Katze und ihren Jungen kann es innerhalb eines Jahres bis zu 35 Nachkommen geben - zu viele, sagt das Umweltministerium. Nun startet wieder eine Aktion dagegen.

In Schleswig-Holstein werden ab heute wieder herrenlose Katzen und Kater kostenlos kastriert. Etwa einen Monat lang sind Tierschutzvereine und Bürger aufgerufen, freilebende Katzen einzufangen und kastrieren zu lassen. Das Ziel: eine Überpopulation zu verhindern.

Freilebende Katzen werden zum Problem

Die herrenlosen Katzen und ihre vielen Nachkommen finden in der freien Natur oft nicht genug zu fressen, gefährden andere Tierarten wie Wildvögel und belasten die Tierheime der Städte und Gemeinden. Finanziert wird die Aktion über einen Fonds, in den Gemeinden, das Land und Tierschutzverbände einzahlen. Bis zu 140 Euro werden für einen Eingriff fällig.

Schon 18.000 Katzen im Land kastriert

Freilebende Katzen werden in Schleswig-Holstein schon seit 2014 in regelmäßigen Abständen kostenlos kastriert. Bisher wurden so schon insgesamt mehr als 18.000 Tiere kastriert. Auch in diesem Jahr beteiligen sich wieder zahlreiche Städte und Gemeinden an der Aktion.

