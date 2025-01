Stand: 17.01.2025 09:46 Uhr Katharina Schunck wird Landesjugendpastorin der Nordkirche

Die Gemeindepfarrerin aus Schenefeld (Kreis Steinburg), Katharina Schunck, wird neue Landesjugendpastorin der Nordkirche. Sie wird ihre neue Stelle am 1. Februar antreten, teilte der Kirchenkreis Rendsburg-Eckernförde mit. Als Landesjugendpastorin wird sie den Fachbereich für evangelische Kinder- und Jugendarbeit leiten. Die Brunsbüttelerin (Kreis Dithmarschen) studierte Theologie in Hamburg. Ihre Examensarbeit schrieb sie über die Festivalseelsorge in Wacken, ihr Vikariat absolvierte sie in Glückstadt (beide Kreis Steinburg). Seit 2017 war sie als Pastorin im Kirchenkreis Rendsburg-Eckernförde in verschiedenen Kirchengemeinden eingesetzt.

