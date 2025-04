Stand: 10.04.2025 15:03 Uhr Kastorf: Einbruch in Dachdeckerfirma - Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nach einem Einbruch in eine Dachdeckerfirma in Kastorf (Kreis Herzogtum Lauenburg) nach Zeugen. Nach Angaben der Beamten sind Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Straße Rapskoppel eingebrochen. Die mutmaßlichen Täter haben jede Menge Werkzeuge gestohlen. Wer etwas in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Nähe des Tatortes gesehen hat, ob verdächtige Personen oder Fahrzeuge, soll sich bei der Polizei melden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 9:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

