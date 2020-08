Stand: 23.08.2020 16:54 Uhr - Schleswig-Holstein Magazin

Kartoffeln ausbuddeln statt Erdbeeren pflücken

Güde Martensen begrüßt rund 300 Besucher auf dem Gut Wulksfelde in Tangstedt (Kreis Stormarn). Normalerweise kommen sie mit ihren Körben, um Erdbeeren zu pflücken. Jetzt rücken sie mit ihren Spaten an, um Kartoffeln zu ernten. Verbirgt sich dahinter ein neuer Trend?

Kartoffelernte bei Familien sehr beliebt

Vor allem Familien kommen zum Kartoffelnausbuddeln auf den Hof. Den Angaben der Besucher zufolge bringt das Abwechslung in die Wochenendaktivitäten rein, es entsteht aber auch ein Lerneffekt für die Kinder: "Um den Kindern das noch mal näher zu bringen, wo die Kartoffel wächst, wo sie herkommt und weil es einfach Spaß macht", beschreibt Julia Schmidt, eine der Freiwilligen, ihre Motivation.

Selbst Kartoffeln ausbuddeln: Gewusst wie

Natürlich gibt es bei der Kartoffelernte einiges zu beachten: "Tunlichst unterlassen sollte man gerade von oben in den Damm einzustechen, sondern eher seitlich", erläutert Martensen. Wenn man frontal von oben reinsteche, bestünde die Gefahr Kartoffeln zu beschädigen. Also: "Erst mal tief runter und dann die Kartoffeln von unten hochholen. Dann purzeln sie einem schon entgegen."

Acht Tonnen Kartoffeln für ein Wochenende

Unter der Erde auf dem für dieses Wochenende abgesteckten Areal liegen etwa acht Tonnen Kartoffeln. "Wir haben uns seit Februar damit beschäftigt", sagt Martensen. Erst vorkeimen, dann pflanzen, schließlich pflegen - die Entstehung des Selbsterntefelds macht jede Menge Arbeit. Die Landwirtin freut sich trotzdem auf die Kartoffelernte der etwas anderen Art: "Gerade wenn man die ganzen Kinder hier sieht: Das macht natürlich Spaß zu sehen, mit welcher Freude die dabei sind."

Kartoffeln selber ernten liegt im Trend

Wer selbst erntet, zahlt auf dem Gut Wulksfelde 85 Cent pro Kilo. Zehn Kilo passen in einen Kartoffelsack. Beschädigte Kartoffeln werden an die Tiere verfüttert. Seit 20 Jahren bieten Martensen und ihre Kollegen die Selbsternte auf dem Gut an. In den letzten Jahren hat die Nachfrage danach immer weiter zugenommen.

