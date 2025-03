Karneval in Marne: 20.000 Menschen beim Rosenmontagsumzug erwartet Stand: 03.03.2025 11:39 Uhr In Marne heißt es wieder "Marn hol fast" beim Rosenmontagsumzug. In der Dithmarscher Kleinstadt wird heute der Abschluss der fünften Jahreszeit gefeiert.

In der Karnevalshochburg Schleswig-Holsteins findet heute der traditionelle Rosenmontagsumzug statt. Um 14.11 Uhr sollen die Jecken das Rathaus stürmen, anschließend starten die rund 50 Umzugswagen in Marne, fahren quer durch die Innenstadt und verteilen ihre Kamelle. In diesem Jahr kann man unter anderem Wagen mit den Mottos "Sesamstraße", "Minions" und "Shaun das Schaf" bewundern.

Marne rechnet mit 20.000 Besuchern

Nach dem Umzug laden verschiedene Gaststätten oder Discotheken zum Weiterfeiern ein. Im Mittelpunkt stehen dabei die Partyzelte an der Kirche, die verschiedene Altersgruppen unterscheiden. Im vergangenen Jahr kamen rund 25.000 Jecken nach Marne und feierten mit den Bewohnern den Karneval und auch dieses Jahr rechnet Marne wieder mit über 20.000 Besuchern.

