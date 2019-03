Stand: 09.03.2019 13:32 Uhr

Karl-May-Stars üben erste Posen am Kalkberg

von Doreen Pelz

Bei DSDS musste er sich vor genau 16 Jahren gegen 20.000 Bewerber durchsetzen. Für die Figur des Winnetou waren der Karl-May-Spiele am Kalkberg in Bad Segeberg immerhin 50 Schauspieler in der engeren Auswahl. Doch nach dem Besuch einer Musicalvorstellung und der Kostümprobe stand für die Verantwortlichen fest: Nur Alexander Klaws bekommt ein Angebot. Er ist der neue Hauptdarsteller in "Unter Geiern - der Sohn des Bärenjägers". Vor zwei Jahren hatte er den Old Surehand gespielt. Jetzt ist er der 14. Winnetou am Kalkberg.

Fans trauen Klaws guten Winnetou zu

"Als ich das meinem Papa erzählt habe, sind auch Tränen gelaufen. Weil er einer seiner Helden war. Und den jetzt spielen zu dürfen, macht mich unglaublich stolz", sagte er NDR Schleswig Holstein. Unter den Schaulustigen am Kalkberg waren auch viele Fans der Karl-May-Spiele. Sie trauen Alexander Klaws offenbar zu, einen guten Winnetou abzugeben. Insgesamt zeigt Klaws sich überwältig von den ersten Reaktionen auf seine Besetzung. Mit großer Freude schaut Klaws auch auf die Gaststars Larissa Marolt und Raúl Richter. Die drei kennen sich bereits aus diversen Fernsehformaten und wissen, dass viel auf sie zukommt.

Larissa Marolt zeigt eine Pose nach der anderen

Für Larissa Marolt sind die Karl-May-Spiele absolutes Neuland. Noch nie hat sie vor so einem großen Publikum gespielt. Doch bei ihrer Vorstellung am Freitag zeigte sie all den Fotografen, dass sie mit Aufmerksamkeit sehr gut umgehen kann. Minutenlang schallte es aus der Reihe der Schaulustigenim Indian Village am Kalkberg: "Larissa, bitte hier her sehen!", "Noch mal in diese Richtung schauen!" Geduldig zeigte Marolt eine Pose nach der anderen. Als Model war das für sie wohl kein Problem.

Alexander Klaws wird neuer Winnetou Schleswig-Holstein Magazin - 08.03.2019 19:30 Uhr Alexander Klaws übernimmt die Rolle des Winnetou bei den Karl-May-Festspielen in Bad Segeberg. Bekannt wurde er als erster Gewinner von "Deutschland sucht den Superstar".







Marolt: Wahnsinniges Pensum

Für ihre Rolle sieht Marolt ganz andere Herausforderungen. "Ich muss körperlich wahnsinnig fit werden und jeden Tag reiten. Das ist ein wahnsinniges Pensum, das wir vor uns haben", sagte sie. Mit Blick auf ihre bisherige Karriere sind die Karl-May-Spiele die größte Herausforderung, der sie sich je gestellt hat. Auch wenn sie im Reiten und Bogen schießen bereits Erfahrung hat. In ihrer Rolle als Tiffany O´Tolle spielt sie eine mutige Frau, die sich allein auf eine Reise in den Wilden Westen begibt und hier Abenteuer erlebt. Genauso sieht Larissa Marolt auch ihr Engagement in Bad Segeberg: als ein großes Abenteuer.

Gemeinsam mit Klaws will sie für ihre Rolle alles geben und dann ab 29. Juni noch mehr Zuschauer zur Freilichtbühne am Kalkberg nach Bad Segeberg locken. "Die Zahlen waren in den letzen Jahren immer steigend. Da hab ich schon Lampenfieber", gibt Marolt zu. Dass ein gewisser Druck auf den jungen Stars liegt, spürt man kaum. Alexander Klaws und auch Larissa Marolt haben auf ihren Pferden am Freitag im vollen Kostüm und Make-Up einen souveränen ersten Auftritt geliefert. Trotz Sturm und Regen.

Klaws: Durchhalten bei Wind und Wetter

"Solche Leute braucht man hier am Kalkberg. Die wirklich 72 Shows durchhalten. Bei Wind und Wetter", sagte Alexander Klaws mit einem kleinen Lächeln auf den Lippen. Trotzdem wünscht er sich natürlich, dass die Sonne scheint. Nach einer Stunde Medienrummel wurde es am Freitag wieder ruhig im Indian Village. Die Transpararente wurden verstaut, Pferde zurück in ihre Ställe gefahren. Erst im Mai beginnen die Proben für das neue Stück "Unter Geiern - der Sohn des Bärenjägers". Und dann wollen Alexander Klaws, Larissa Marolt und Raúl Richter in Bad Segeberg alles daran setzen, mindestens wie im letzten Jahr 390.000 Zuschauer in die Freilichtbühne am Kalkberg zu locken.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 08.03.2019 | 19:30 Uhr