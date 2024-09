Karl-May-Spiele zu Ende: 10. Besucher-Rekord in Folge Stand: 09.09.2024 07:12 Uhr In dieser Saison gab es wenige Probleme rund um die 72. Vorstellungen. Die letzte Vorstellung musste allerdings für einen Notarzteinsatz unterbrochen werden.

von Doreen Pelz

Dass es auch in diesem Jahr mit einem Besucherrekord klappen könnte, hatte sich schon in den vergangenen Wochen abgezeichnet. Vier Tage früher als noch 2023 wurde die magische 400.000-Marke geknackt. "Wir sind schon mit den Besucherzahlen so hoch, das wir eigentlich immer sagen, es geht nicht mehr. Das ist jetzt okay so. Und dann kommt es doch nochmal wieder. Und wir freuen uns natürlich tierisch. Denn das zeigt, dass wir einiges richtig machen", so die Geschäftsführerin der Kalkberg GmbH, Ute Thienel. Alexander Klaws, Zuschauerliebling und seit 2019 Winnetou am Kalkberg, hat wieder einmal viele Zuschauerinnen und Zuschauer angezogen. Und er bleibt den Karl-May-Spielen auch im kommenden Jahr erhalten.

Klaws Nachwuchs kann an einem spielfreien Tag zur Welt

Auch wenn sich Alexander Klaws in der Winnetou-Rolle immer wohler fühlt, stieg das Adrenalin in dieser Saison bei vielen Vorstellungen besonders hoch. Denn zu Beginn der Saison hatte der Schauspieler die dritte Schwangerschaft seiner Frau bekannt gegeben. "Ich habe jeden Tag mit dem Wurm im Bauch gesprochen und zu Manitu gebetet, dass er nicht auf die Welt kommt, wenn ich auf dem Pferd sitze. Da hat er gut gehört, hoffe das bleibt so", sagte Klaws im Gespräch mit dem NDR. Der Kleine kam passenderweise an einem spielfreien Tag zur Welt.

Pferde waren im Juli von Koppel ausgebüxt

Fast alles ist in dieser Saison aus Sicht der Verantwortlichen der Karl-May-Spiele Bad Segeberg gut gelaufen - mit einer Ausnahme hinter den Kulissen: Im Juli waren fünf Stuntpferde von ihrer Koppel ausgebüxt. Zum Glück an einem Tag ohne Vorstellung. Mit Hilfe der Polizei und Reiterinnen der Karl-May-Spiele konnten die Tiere aber nach kurzer Zeit wieder eingefangen werden. "Sowas ist tatsächlich in 71 Jahren der Karl May Spiele noch nie passiert. Die sind einfach einmal durch das Gatter geritten", hatte ein Sprecher der Kalkberg GmbH berichtet.

Saison 2025: Stück "Halbblut" geplant

Bei nur wenigen der 72. Vorstellungen hatte es geregnet. Heiß war es erst in den letzten Wochen. Die letzte Vorstellung musste sogar für 45 Minuten wegen eines Notarzteinsatzes unterbrochen werden. Schon in den Vorstellungen zuvor hatte es immer wieder Kreislaufzusammenbrüche im Publikum gegeben.

Mit dem Ende der diesjährigen Saison beginnen aber auch schon die Vorbereitungen fürs nächste Jahr. Dann ist das Stück "Halbblut" geplant.

