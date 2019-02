Stand: 05.02.2019 17:15 Uhr

Karl-May-Spiele suchen Statisten - gerne männlich

Mit Winnetou und Old Shatterhand durch die Kalkberg-Arena in Bad Segeberg reiten: Für viele Reitbegeisterte könnte das ein Traum sein, der in diesem Sommer wahr wird. Die Veranstalter der Karl-May-Spiele suchen Reitkomparsen. Nach Angaben einer Sprecherin beginnen die Proben Ende Mai, Premiere des Stücks "Unter Geiern" ist dann Ende Juni. Die letzte Aufführung ist für den 8. September geplant. Komparsen nehmen nach Angaben der Sprecherin von Ende Mai bis Anfang September täglich an Proben teil. Für ihren Einsatz erhalten sie während der gesamten Zeit 4.500 Euro.

Statistensuche für die Karl-May-Spiele NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 05.02.2019 13:00 Uhr Autor/in: Sabine Alsleben Einen Sommer lang durch die Kalkberg-Arena in Bad Segeberg reiten: Dieser Traum kann nicht nur für die Hauptdarsteller in der Karl-May-Inszenierung "Unter Geiern" wahr werden.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Frauen seit Jahren in der Mehrheit

Bewerber müssten mindestens 16 Jahre alt sein, sagte Geschäftsführerin Ute Thienel am Dienstag: "Bei uns gibt es Explosionen und wilde Schießereien. Auch in solchen Szenen muss man sein Pferd fest im Griff haben." Thienel und ihre Reitstallchefin Sylvia Kassel, bei der man sich telefonisch unter (04551) 95 21 34 bewerben kann, hoffen vor allem auf männliche Statisten. Denn Frauen seien bereits seit Jahren in der Überzahl.

Auch Kutscher und Helfer gesucht

Wer nicht reiten kann, ist nicht zwangsläufig zum Zuschauen verdammt. Die Veranstalter suchen auch noch einen Kutscher und einen Stallhelfer. Einziges Manko für den Stallhelfer: Er arbeitet in dem Freilichttheater am Kalkberg nicht auf der Bühne - also auch nicht vor den Augen von bis zu 7.500 Zuschauern pro Vorstellung. Für manche mag aber auch genau das ein Vorteil sein: Zum Team von Regisseur Norbert Schultze jr. gehört man schließlich trotzdem.

Weitere Informationen Karl-May-Spiele suchen einen neuen Winnetou Die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg brauchen einen neuen Hauptdarsteller. Der Schauspieler Jan Sosniok hat am Sonntag bekannt gegeben, dass er nicht weiter Winnetou spielen will. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.02.2019 | 15:00 Uhr