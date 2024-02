Karl-May-Spiele suchen 35 Komparsen für aktuelle Saison Stand: 16.02.2024 16:18 Uhr In der Kalkbergarena vor bis zu 7.700 Zuschauern spielen - das können Komparsen machen, die für die diesjährigen Karl-May-Spiele engagiert werden. Sie sollten allerdings sportlich sein und Zeit mitbringen.

Die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg (Kreis Segeberg) brauchen wieder Komparsen. 35 Frauen und Männer sucht die Geschäftsführerin der Kalkberg GmbH, Ute Thienel, und ihr Team. Bewerber sollten sportlich sein und Zeit haben, heißt es. Außerdem müssen sie mindestens 18 Jahre alt sein.

Tänze und Kämpfe: Was Komparsen zu tun haben

"Wir haben mit New Venango eine lebendige Westernstadt, die von den Komparsen in unterschiedlichsten Rollen bevölkert wird. Außerdem suchen wir Soldaten für Fort Ripley", kündigt Thienel an. Auch für die Stämme der Assiniboine und der Poncas werden nach ihrer Aussage Komparsen gesucht. Thienel kündigt für die Laiendarsteller "temperamentvolle Tänze" und "actionreiche Kämpfe mit reichlich Pulverdampf" an. "Ein Sommer bei den Karl-May-Spielen ist ein unvergleichliches Erlebnis, das man nie vergisst", wirbt Thienel.

Wann geprobt wird und was Komparsen verdienen

Die Proben unter Leitung von Regisseur Nicolas König beginnen am Montag, 27. Mai. Die Komparsen stoßen am Freitag, 31. Mai, dazu. Bis zur Premiere am Samstag, 29. Juni, wird nach Informationen der Kalkberg GmbH täglich geprobt: werktags meist in den Abendstunden und an den Wochenenden tagsüber. Die 72 Vorstellungen laufen bis zum 8. September donnerstags bis samstags ab 15 und 20 Uhr sowie sonntags ab 15 Uhr. Ende der Spielzeit ist am 8. September. Für ihren Einsatz bekommen die Komparsen für die gesamte Saison von Mai bis September rund 5.000 Euro.

Alexander Klaws spielt Winnetou

In diesem Sommer steht das Stück "Winnetou II - Ribanna und Old Firehand" auf dem Programm. Alexander Klaws spielt Winnetou, den Häuptling aller Apachen. Er ist dann bereits zum vierten Mal in dieser Rolle zu sehen. Die weiteren Stars will die Kalkberg GmbH im Laufe des Frühjahrs bekannt gegeben.

Komparsenberwerbungen sind bis zum 10. März über einen Fragebogen auf www.karl-may.spiele.de möglich. Theater- und Bühnenerfahrung sowie Kenntnisse in Tanz, Sport und Kampfsport, sind von Vorteil, aber keine Voraussetzung. Die Kalkberg GmbH lädt Bewerber, die in die engere Wahl kommen, im März ein.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg Karl-May-Spiele