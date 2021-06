Karl-May-Hörspiel: "Winnetou - Das Gold der Rocky Mountains" Stand: 30.06.2021 18:57 Uhr Die Karl-May-Spiele können wegen Corona auch in diesem Jahr nicht stattfinden. Als Alternative startet nun ein Live-Hörspiel: "Winnetou - Das Gold der Rocky Mountains".

Mit dabei ist unter anderen Joshy Peters - als Old Shatterhand und Erzähler. In der Geschichte geht es um einen unentdeckten Goldschatz. Zwielichtige Gestalten machen sich auf die Suche danach und hetzen zwei Indianerstämme aufeinander. Winnetou und Old Shatterhand geraten in die Schusslinie. Es gibt aber auch wieder eine Liebesgeschichte.

300 Karten pro Vorstellung

Ab Donnerstag (1.7.) gibt es das Live-Hörspiel im Indian Village zu sehen. Bis zum 18. Juli finden weitere Vorstellungen jeweils donnerstags bis sonnabends ab 15 und 19 Uhr sowie sonntags ab 15 Uhr statt. Danach gibt es die Aufführungen in unregelmäßigen Abständen.

Im Indian Village neben dem Freilichttheater am Kalkberg ist eine kleine Bühne für das Live-Hörspiel vor der Kulisse einer Westernstadt aus dem Jahre 1870 aufgebaut worden. Aktuell dürfen rund 300 Sitzplätze verkauft werden.

