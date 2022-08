Karl-May-Spiele: Winnetou-Aufführung erneut ohne Alexander Klaws Stand: 19.08.2022 18:54 Uhr Der Hauptdarsteller der Karl-May-Spiele fällt krankheitsbedingt aus. Wieder übernimmt Sascha Hödl seine Rolle. Er verkörpert eigentlich zwei andere Figuren.

Schon bei der Premiere des diesjährigen Stücks "Der Ölprinz" konnte Alexander Klaws wegen einer Corona-Infektion nicht dabei sein. Auch danach musste er noch einige Vorstellungen ausfallen lassen. Nun ist der Winnetou-Darsteller erneut krank. Ob er am Wochenende wieder spielen kann, war zunächst unklar.

Kalkberg ist für Hödl "Traumbühne"

Vertreten wird Klaws auch diesmal wieder von Sascha Hödl. Der Schauspieler ist die Zweitbesetzung für Winnetou und spielt sonst eigentlich zwei andere Rollen in "Der Ölprinz": den Ölfeldbesitzer Jackson und den Nijora-Unterhäuptling Ka Maku. Außerdem ist er Stuntman. In dieser Spielzeit musste er bereits mehrfach kurzfristig als Winnetou einspringen.

Auch wenn diese Einsätze für ihn einzigartig waren, freut sich Hödl trotzdem immer auf seine beiden ursprünglichen Rollen. Das Theater am Kalkberg in Bad Segeberg ist laut eigener Aussage seine Traumbühne. Dort spiele er immer gern, egal in welcher Rolle - besonders natürlich vor vollem Haus.

