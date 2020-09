Stand: 18.09.2020 12:40 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Karl-May-Spiele: Trauer um Norbert Schultze jr.

Der langjährige Regisseur der Karl-May-Spiele Bad Segeberg, Norbert Schultze jr., ist tot. Er sei am 10. September im Alter von 78 Jahren in Hamburg gestorben, teilten die Karl-May-Spiele am Freitag mit. Schultze jr. habe die Spiele am Segeberger Kalkberg länger und nachhaltiger geprägt als jeder seiner Vorgänger, sagte Geschäftsführerin Ute Thienel. Der 1942 geborene Regisseur hat nach Angaben der Kalkberg GmbH von 1996 bis 2019 mit nur wenigen Unterbrechungen die Spiele auf der Freilichtbühne in Bad Segeberg inszeniert.

Schultze war auch TV-Regisseur

Der Sohn des Komponisten Norbert Schultze ("Lili Marleen", "Die Mädels vom Immenhof") führte auch Regie bei einer Reihe bekannter Fernsehserien wie der ZDF-Quizshow "Erkennen Sie die Melodie?" und der seit 2006 laufenden Telenovela "Rote Rosen" der ARD. Jahrelang inszenierte er "Die aktuelle Schaubude" und war Regisseur für die "Sesamstraße" des NDR. Im September 2019 hatte sich Schultze jr. aus Altersgründen von den Karl-May-Spielen zurückgezogen. "Mit seinem Gespür für eine packende Musikuntermalung, für effektvolle Auftritte und prächtige Massenszenen hat er den Spielen seinen ganz persönlichen Stempel aufgedrückt. Wir verlieren einen guten Freund", sagte Thienel.

2019 - der Höhepunkt seiner Karriere auf dem Kalkberg

Schultze jr. feierte im vergangenen Jahr mit "Unter Geiern - Der Sohn des Bärenjägers" den bisher größten Erfolg der Spiele - mit einem Zuschauerrekord von mehr als 400.000 Besuchern. Von 2021 an soll Ulrich Wiggers die Regie der Karl-May-Spiele übernehmen. Schultze jr. sollte dort eigentlich als Ehrengast begrüßt werden. Ute Thienel: "Wir verdanken Norbert Schultze jr. viele schöne Abenteuer -– und wir werden ihn nie vergessen."

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.09.2020 | 12:00 Uhr