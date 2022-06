Karl-May-Festspiele: Hauptdarsteller Alexander Klaws hat Corona Stand: 20.06.2022 17:10 Uhr Wenige Tage vor der Premiere des diesjährigen Stücks "Der Ölprinz" am Kalkberg in Bad Segeberg ist Winnetou-Darsteller Alexander Klaws an Corona erkrankt. Ein möglicher Ersatz ist bereits gefunden.

Die diesjährige Premiere der Karl-May-Festspiel in Bad Segeberg findet möglicherweise ohne Hauptdarsteller Alexander Klaws statt. Nach Angaben der Veranstalter ist der Schauspieler an Corona erkrankt. Bereits am vergangenen Freitag hatte Klaws wegen Erkältungssymptomen eine Pressekonferenz verpasst, war da aber noch negativ. Im Verlauf des Wochenendes habe sich jedoch eine Infektion mit Covid-19 bestätigt.

Die Geschäftsführung hofft nun, dass der Winnetou-Darsteller bis zur Premiere am Sonnabend wieder fit ist. "Es tut uns allen unheimlich leid, dass Alex erkrankt ist. Wir wünschen ihm, dass er bald wieder bei uns ist", sagte Karl-May-Geschäftsführerin Ute Thienel in einer Pressemitteilung.

"Der Ölprinz"-Premiere nicht in Gefahr

Falls das nicht klappt, wird die Vorstellung aber nicht ausfallen, versicherten die Veranstalter. Das Team unter Leitung von Regisseur Ulrich Wiggers probe unvermindert weiter, hieß es. Die Rolle des Winnetou übernimmt dabei Sascha Hödl. Er hat den Apachenhäuptling bereits in anderen Produktionen verkörpert.

Alexander Klaws will nach eigenen Angaben alles geben, um bei der Premiere dabei sein zu können. Er freue sich seit drei Jahren auf die Vorstellung. Seine Kollegen lobt er: "Ich bin so stolz auf die gesamte Crew und so dankbar die besten Kollegen, die man sich wünschen kann, die alle Herausforderungen aktuell mit Bravour meistern und so lange die Stellung halten, bis ich endlich wieder da sein kann."

