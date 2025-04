Stand: 16.04.2025 16:56 Uhr Karfreitag: Wochenmärkte werden vorverlegt

Vieler der am Freitag stattfindenden Wochenmärkte an der Westküste werden in der Karwoche auf Gründonnerstag vorverlegt. Der Grund ist der Feiertag am Karfreitag. Am Gründonnerstag finden zum Beispiel Märkte in Büsum, Meldorf (beide Kreis Dithmarschen), Friedrichstadt (Kreis Nordfriesland) und Glückstadt (Kreis Steinburg) statt. In Burg fällt der Wochenmarkt am Freitag diese Woche ersatzlos aus.

