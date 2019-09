Stand: 14.09.2019 11:01 Uhr

Kaputtes Paket sorgt für Gefahrguteinsatz

Seit heute Vormittag sind Polizei und Feuerwehr mit rund 30 Einsatzkräften in Stockelsdorf (Kreis Ostholstein) im Gefahrguteinsatz. Am Morgen war in der Postfiliale in der Ahrensböker Straße ein Paket zu Bruch gegangen. Sechs Menschen klagten daraufhin über Atemprobleme. Die Postfiliale wurde geräumt und die verletzten Menschen direkt vor Ort im Rettungswagen behandelt. Genaueres zum Gesundheitszustand ist derzeit nicht bekannt. Auch welche Substanz in dem Paket war, das die Atemprobleme ausgelöst haben könnte, ist noch unklar.

Polizei ermittelt in Paketverteilzentrum

Inzwischen ermittelt die Polizei auch in einem Paketverteilzentrum in einem Lübecker Gewerbegebiet in der Novgorodstraße. Dort war das Paket offenbar am Freitag angekommen. In dem Verteilzentrum soll nachvollzogen werden, welchen Weg das Paket genommen hat. Nach Angaben der Polizei gehe man derzeit nicht davon aus, dass es ein zweites Paket dieser Art gibt.

