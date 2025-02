Stand: 28.02.2025 16:17 Uhr Kappeln: Auftakt der Figurentheater-Tage

Noch bis zum 7. März werden neun Bühnen aus Deutschland, Dänemark und Ostbelgien die Puppen tanzen lassen: Insgesamt gibt es in Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) und Winnemark bei den Figurentheater-Tagen 14 Aufführungen. Den Auftakt macht die Berlinerin Nicole Weißbrodt mit ihrer lebensgroßen Klappmaulpupe "Clarissa Zockovic" und dem Stück "Gepflegt Entgleisen". "Es ist weniger ein Stück, vielmehr ein Abend, ein Programm, der sich an der Figur hangelt. Ich spiele auch eine Nebenrolle. Nikki, die sie als Pflegerin begleitet und die Puppe erzählt aus ihrem Leben, was sie erlebt hat. Das Publikum spielt auch eine Rolle", erzählt Nicole Weißbrodt.

