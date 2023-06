Kanzler Scholz besucht Air Defender in Jagel Stand: 16.06.2023 10:03 Uhr Olaf Scholz wird sich heute ein Bild vom Luftwaffenmanöver Air Defender machen. Auf dem Fliegerhorst Jagel will der Bundeskanzler mit einigen der etwa 10.000 Soldaten sprechen, die an der Großübung teilnehmen. NDR Schleswig-Holstein überträgt den Besuch ab 12:45 Uhr im Livestream.

Seit Montag (12.6.) läuft das bislang größte Luftwaffenmanöver seit Bestehen der NATO. Insgesamt 250 Flugzeuge sind an der Großübung beteiligt, etwa die Hälfte davon kommen aus den USA. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) besucht heute einen der beiden in Schleswig-Holstein gelegenen Hauptstandorte, den Flugplatz Jagel im Kreis Schleswig-Flensburg. In Jagel starten und landen seit mittlerweile fünf Tagen Kampfjets der Bundeswehr und einiger anderer der 25 teilnehmenden Staaten.

Von Seiten der Bundeswehr fällt das Fazit bislang durchweg positiv aus. Es habe keine Zwischenfälle gegeben. Das bestätigte auch Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD), der am kommenden Dienstag (20.6.) zusammen mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg ebenfalls den Militärflugplatz Schleswig-Jagel besuchen will. Für Scholz ist die Reise nach Jagel auch der Antrittsbesuch bei der Luftwaffe. Zunächst wird er den Hochsicherheitsbereich - die sogenannte Fighter Town - besuchen und dort mit einigen Soldaten sprechen. NDR Schleswig-Holstein wird ab 12.45 Uhr live berichten.

Bisher kaum Auswirkungen auf den zivilen Luftverkehr

Fast geräuschlos läuft die internationale Luftwaffenübung bisher ab: Zusätzlicher Fluglärm ist in weiten Teilen der großflächigen Übungsräume jenseits der Startbahnen kaum auszumachen. Auch ein Chaos an den Flughäfen blieb bislang aus. Nur einzelne Flüge seien etwas verspätet, heißt es etwa von der Lufthansa. Eine offizielle Auswertung steht noch aus. Die Deutsche Flugsicherung berichtet, dass sich mehrmals täglich Experten mit Vertretern der Luftwaffe treffen, um die Abläufe zu koordinieren. Dadurch wirke sich das Manöver kaum auf den Zivilverkehr aus.

