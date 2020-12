Kanu-Unfall auf dem Bossee: Polizeitaucher suchen Vermissten Stand: 22.12.2020 08:48 Uhr Seit Sonntag wird ein Kanufahrer vermisst, der auf dem Bossee bei Felde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) gekentert ist. Heute sind Polizeitaucher im Einsatz.

Der 39-Jährige war am Sonntagabend, als es bereits dunkel war, mit einem Begleiter in einem Kanu unterwegs. Die Männer wollten einen auf einem Ponton schwimmenden Weihnachtsbaum an einer Boje auf dem Bossee festmachen. Dabei kippte das Kanu um. Der Begleiter konnte laut Polizei mit letzter Kraft ans Ufer schwimmen. Von dem 39-Jährigen fehlt seitdem jede Spur. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann nicht mehr lebt.

THW-Sonarboot entdeckt Hinweise

Etwa 90 Rettungskräfte suchten bis in den späten Sonntagabend vergeblich nach dem Vermissten. Mit dem Tageslicht sollte die Suche der Eutiner Polizeitaucher starten. Nach Angaben eines Sprechers werden sie zunächst eine Stelle des Bossees absuchen, an der die Besatzung eines THW-Sonarbootes erste Hinweise entdeckt hatte.

Der Bossee ist direkt mit dem deutlich größeren Westensee verbunden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.12.2020 | 08:30 Uhr