Stand: 20.09.2019 08:19 Uhr

Kampfjet: Zweiter Treibstofftank gefunden

Ein Tornado vom Fliegerhorst in Jagel (Kreis Schleswig-Flensburg) hat bei einem Übungsflug aus einer Höhe von sechs Kilometern zwei leere Treibstofftanks verloren. Ein Behälter wiegt 125 Kilogramm. Ein Tank stürzte auf ein Feld zwischen Ratekau und Pansdorf (Kreis Ostholstein) nahe der Autobahn 1. Inzwischen wurde auch der zweite gefunden. Das bestätige ein Sprecher der Luftwaffe NDR Schleswig-Holstein am Morgen. Einsatzkräfte fanden ihn in etwa eineinhalb Kilometer Entfernung. Verletzte gab es nicht.

Feldjäger sperrten das Gebiet weiträumig

An der Suche nach den Tanks beteiligten sich Donnerstagabend auch die Polizei und die Feuerwehr. Nach Angaben der Rettungsleitstelle Süd wurde vorsorglich auch der Löschzug Gefahrgut der Feuerwehr angefordert. Nachdem das erste verlorene Teil gefunden worden war, sperrten Feldjäger der Bundeswehr das Gebiet weiträumig ab.

Ursache für Absturz unklar

Auch das Gebiet rund um den zweiten gefundenen Behälter wurde abgesperrt. Im Laufe des Tages soll er nach Angaben eines Bundeswehrsprechers abtransportiert werden. Warum sich die Tanks gelöst haben, ist unklar. Die Kampfjets werden laut Luftwaffe regelmäßig gewartet.

Sprecher André Hesse-Witte zu Tornado-Tanks NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 20.09.2019 08:30 Uhr Autor/in: Thorsten Philipps Die zwei Treibstoffbehälter, die ein Tornado-Kampfjet verloren hatte, seien inzwischen beide gefunden worden, erzählt der zuständige Sprecher des Bundeswehr, André Hesse-Witte.







