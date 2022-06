Kampf gegen Schädlinge in Geesthacht Stand: 17.06.2022 12:07 Uhr Waldspaziergänger und Kinder, die im Freien herumtoben, sollten vorsichtig sein: An manchen Orten in Schleswig-Holstein hat sich der Eichenprozessionsspinner breit gemacht - unter anderem in Geesthacht.

In Grünhof-Tesperhude oder auch am Elbewanderweg in Geesthacht(Kreis Herzogtum Lauenburg) wurden Raupen des Nachtfalters in Eichen entdeckt. Auch Pendler auf der A1 Hamburg Richtung Lübeck müssen aufpassen, wenn sie einen Zwischenstopp auf der Raststätte Stillhorn-Ost einlegen. Dort lässt die Autobahnmeisterei nach eigenen Angaben zurzeit Raupennester absaugen. Die Parkplätze für Lastwagenfahrer sind bis Dienstag komplett gesperrt, Raststätte und Tankstelle bleiben aber geöffnet.

Nach Berührung: Duschen und Kleidung waschen

Die kleinen Haare der Raupen können für starkes Brennen und Jucken auf der Haut oder sogar für Probleme bei der Atmung sorgen. Die Behörden warnen: Raupen und Gespinste des Eichenprozessionsspinners sollten nicht angefasst werden. Eltern sind aufgefordert, ihre Kinder auf die Gefahr hinzuweisen. Wer die Raupenhaare berührt hat, sollte laut Experten möglichst schnell duschen und die Kleidung bei 60 Grad waschen.

