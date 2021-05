Ellerbek bekommt einen Klimawald Stand: 14.05.2021 14:51 Uhr Ellerbek (Kreis Pinneberg) bekommt einen neuen Wald - einen Klimawald. Die gleichnamige Stiftung will so etwas für den Umweltschutz tun.

Mit Wäldern gegen den Klimawandel kämpfen - das ist das Ziel der Stiftung Klimawald. Denn Bäume binden Kohlendioxid aus der Luft. In Ellerbek soll so ein Klimawald auf einer knapp 1,2 Hektar großen Fläche entstehen. Im Spätherbst werden dort nach derzeitigen Planungen Eichen, Linden, Vogelkirschen, Hainbuchen und Erlen gepflanzt. Die Erle ist übrigens auch Namensgeber für Ellerbek.

Grundstück bisher landwirtschaftlich genutzt

Am Waldrand sollen Schlehen, Weißdorn und andere Büsche wachsen. Zusätzlich ist ein Wildblumenstreifen geplant. Der Wald soll also nicht nur CO2 speichern, sondern auch die neue Heimat für Insekten und andere Tiere werden. Bislang wurde das Grundstück, das nördlich der Gemeinde liegt, landwirtschaftlich intensiv genutzt. Eine Schleswig-Holsteinerin hat es jetzt an die Stiftung Klimawald gespendet. Es ist der insgesamt 13. Klimawald der Stiftung.

Schleswig-Holstein ist im Bundesvergleich am waldärmsten. Auch die Landesregierung fördert deshalb Aufforstungsprojekte, um den Flächenanteil langfristig von elf auf zwölf Prozent zu steigen.

