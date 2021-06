Kampf gegen Corona-Kilos: Fitnesskurse boomen Stand: 05.06.2021 13:25 Uhr Geschlossene Fitnessstudios, kein Training im Sportverein und viel Homeoffice: Während der Corona-Pandemie haben viele Menschen an Gewicht zugelegt.

Bei der AOK habe sich die Zahl der Interessenten bei vielen Online-Angeboten in den vergangenen acht Wochen mehr als verdoppelt, sagte ein AOK-Sprecher. Besonders in Sachen Ernährung wollten sich viele beraten lassen. Die Barmer Ersatzkasse zählt seit Januar monatlich rund 150 Teilnehmer in Onlinekursen für Fitness und Ernährung. Das sei doppelt so viel wie vor der Pandemie, teilte die Krankenkasse mit.

Kinderarzt beobachtet Gewichtszunahme auch bei Kindern

Ralf van Heek, Kinderarzt aus Altenholz (Kreis Rendsburg-Eckernförde), sagte NDR Schleswig-Holstein, er beobachte, dass über die Jahre auch immer mehr Kinder und Jugendliche mit Gewichtsproblemen zu kämpfen hätten. Gründe sieht er im veränderten Alltag der Menschen: Kinder seien länger in der Schule und würden zu Hause viel Zeit am Bildschirm verbringen, statt sich zu bewegen; Eltern würden ihre Kinder viel mit dem Auto fahren, statt sie mit dem Fahrrad oder zu Fuß an einen Ort zu bringen. "Die drei Volkskrankheiten Adipositas, Schmerz, Depression lassen sich durch Bewegung verhindern und behandeln", betonte Van Heek. Zudem seien Kinder, die körperlich fit sind auch geistig fitter. "Sie können besser lernen", so der Arzt. Er plädierte dafür, in den Schulen täglich eine Stunde Sport zu unterrichten.

Forsa-Umfrage: 40 Prozent berichten von Gewichtszunahme während Corona

Verlässliche Zahlen darüber, ob und wenn ja, wie viele Menschen während der Corona-Pandemie in Schleswig-Holstein an Gewicht zugelegt haben, gibt es derzeit noch nicht. Das Meinungsforschungsinstitut Forsa hat mit der Technischen Universität München vor kurzem aber knapp Tausend Deutsche begefragt. Das Ergebnis: etwa die Hälfte der Befragten sagte, dass sie sich weniger bewegen, als vor der Pandemie. Etwa 40 Prozent sagten, sie hätten in der Zeit zugenommen. Auch der Hausärzteverband Schleswig-Holstein beobachtet, dass viele Menschen im vergangenen Jahr zugenommen hätten.

