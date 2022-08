Kammer gesperrt: Schiffe stauen sich vor der NOK-Schleuse in Brunsbüttel Stand: 21.08.2022 14:17 Uhr An der NOK-Schleuse in Brunsbüttel staut sich der Schiffsverkehr. Vorübergehend ist die Nordkammer der großen Schleuse gesperrt. Ein Frachter hatte dort am Samstagmorgen einen Maschinenschaden.

In Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) fällt die Nordkammer der großen Schleuse vom Nord-Ostsee-Kanal (NOK) mindestens bis Montag aus. Der Frachter "Coral Ivory" hatte am Sonnabend bei der Einfahrt laut zuständigem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) einen Maschinenschaden. "Das Schiff hatte einen sogenannten Blackout. Das heißt, die Maschine ist ausgefallen und der Kapitän konnte nicht mehr mit der Maschine bremsen", erklärt der zuständige Fachbereichsleiter des WSA, Jörg Brockmann. Es kam zwar zu keiner Havarie mit der Schleuse selbst, aber um das Schiff zu stoppen, wurde der Anker geworfen.

Unklar ist, ob dabei möglicherweise die Schienen für die Schleusentore beschädigt wurden. Das lässt sich erst am Montag mit Hilfe von Tauchern überprüfen, da laut der zuständigen Behörde über das Wochenende keine Bereitschaft für solche Einsätze vorgesehen ist.

Erhebliche Auswirkungen auf Schifffahrt im Kanal

Die betroffene Schleusenkammer ist bis auf Weiteres für den Schifffahrtsverkehr gesperrt. Deshalb kommt es teilweise zu langen Wartezeiten. Die Auswirkungen betreffen den gesamten Kanal, auch in Kiel müssen zahlreiche Schiffe warten.

Die Schleusenanlage in Brunsbüttel besteht aus einer großen und einen kleinen Schleuse mit je zwei Kammern. Die meisten Schiffe passieren die große Schleuse, in der jetzt nur noch eine Kammer befahrbar ist. "Weil die kleineren Kammern nicht alle Schiffsgrößen schleusen können, kann es insbesondere für die großen Schiffe zu Wartezeiten kommen", sagte Jörg Brockmann. Falls die Schienen in der Nordkammer tatsächlich beschädigt sind, könnte eine Reparatur mehrere Wochen dauern.

Der Frachter, ein über 115 Meter langer Gas-Tanker aus den Niederlanden, wurde in den Binnenhafen geschleppt. Er darf vorerst nicht weiterfahren, bis geklärt ist, warum es zu dem Maschinenschaden kam.

