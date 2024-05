Stand: 11.05.2024 12:46 Uhr Kaltenkirchen: Müllwagen sackt in Wasserloch

Ein Müllwagen ist laut Polizei am Samstagmorgen in Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) in ein Wasserloch gesackt. Das sah den Angaben zufolge aus, wie ein Pfütze. Wie die Stadtwerke Kaltenkirchen mitteilten, entstand das Loch in der Fahrbahn durch den Bruch einer Frischwasserleitung. Wie viele Haushalte kein Wasser haben, konnten die Stadtwerke nicht sagen. Ein Spezialfahrzeug soll den Müllwagen jetzt aus dem Loch bergen. Der Flottkamp ist laut Polizei zwischen Süderstraße und Hamburger Straße in beiden Richtungen gesperrt.

