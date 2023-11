Kaltenkirchen: Leiche auf Parkplatz entdeckt - 17-Jähriger in U-Haft Stand: 27.11.2023 14:03 Uhr Nachdem an der Holstentherme in Kaltenkirchen ein Toter entdeckt wurde, haben Ermittler einen Jugendlichen festgenommen. Er wird des Totschlags verdächtigt. Die Polizei sucht außerdem nach möglichen Zeugen.

In den frühen Morgenstunden des Sonnabends haben Polizeibeamte in Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) eine männliche Leiche in der Nähe der Holstentherme aufgefunden. Im Zuge der Ermittlungen kam ein 17-Jähriger in Untersuchungshaft. Das teilte Polizei Itzehoe heute mit. Gegen den Minderjährigen wurde Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags erlassen.

Hintergründe noch unklar

Weitere Angaben zu möglichen Hintergründen der Tat oder zur Identität des Opfers machte die Polizei bislang nicht. Es habe aber Hinweise zu einem Tatgeschehen im Bereich Uetersen (Kreis Pinneberg) gegeben - deshalb ermittelt auch die Kriminalpolizei Itzehoe. Nach Informationen der "Bild" ist das Opfer mit einem Kopfschuss getötet worden. Das wollte die Polizei aber nicht bestätigen. Warum die Polizei überhaupt in der Nacht von Freitag auf Sonnabend an dem Parkplatz in Kaltenkirchen unterwegs war, dazu wollte sich eine Sprecherin nicht äußern.

Tat könnte in Uetersen passiert sein könnte

Viele Fragen sind noch offen - zum Beispiel, wie die Leiche nach Kaltenkirchen gekommen sein könnte, ob sich der Tatverdächtige und das Opfer kannten oder was das Motiv war. Da die eigentliche Tat schon in Uetersen passiert sein könnte, suchen die Ermittler nun sowohl Zeugen, denen dort seit Dienstag etwas aufgefallen ist, als auch Menschen, die in Kaltenkirchen etwas beobachtet haben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.11.2023 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg