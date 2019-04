Stand: 18.04.2019 11:31 Uhr

Kaltenkirchen: Feuer in Rohbau - Rauchsäule weit zu sehen

In Kaltenkirchen ist am Vormittag der Dachstuhl eines fünfstöckigen Rohbaus in Brand geraten. Die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen. Laut Feuerwehr gab es keine Verletzten, mehr als 100 Einsatzkräfte waren vor Ort. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten, sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten. Am Mittag meldeten die Einsatzkräfte, dass der Brand unter Kontrolle sei. Teile des Dachs seien aber eingestürzt. Wie es zu dem Feuer kam, ist noch unklar.

Kaltenkirchen: Dachstuhl brennt - Rauch weit zu sehen Schleswig-Holstein Magazin - 18.04.2019 19:30 Uhr In Kaltenkirchen steht am Donnerstagvormittag ein fünfstöckiger Rohbau in Flammen. Die Rauchsäule ist kilometerweit zu sehen. Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten.







Baustelle für Seniorenwohnanlage

Die Hamburger Straße war wegen des Einsatzes zwischen Brauerstraße und Friedenstraße in beiden Richtungen gesperrt. In dem Rohbau in der Brauerstraße sollen 74 sogenannte Servicewohnungen für betreutes Wohnen im Alter entstehen.

