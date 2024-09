Kabel beschädigt: Weitere Zugausfälle in SH Stand: 09.09.2024 12:47 Uhr Das Chaos bei der Bahn in Schleswig-Holstein reißt nicht ab. Nach dem Brand eines E-Busses in Elmshorn ist der Zugverkehr stark eingeschränkt. Nun müssen auch eingerichtete Pendelverkehre gestoppt werden.

Ein Schaden an einem Kabel sorgt am Montag für neue Bahnprobleme in Schleswig-Holstein. Wie ein Sprecher der Nordbahn mitteilte, ist bei Vegetationsarbeiten zwischen Wilster (Kreis Steinburg) und Hochdonn (Kreis Dithmarschen) ein Kabel durchgeschnitten worden. Deshalb funktioniere der Zugfunk aktuell nicht.

RB 61, RB 71 und RB 63 betroffen

In der Folge fahren derzeit keine Züge auf den Linien RB 61 und RB 71 zwischen Hamburg und Wrist bzw. Itzehoe (Kreis Steinburg). Auch auf der Linie RB 63 zwischen Hohenwestedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde), Heide und Büsum (Kreis Dithmarschen) ist kein Zugverkehr möglich. Laut Nordbahn wird ein Ersatzverkehr mit Bussen aufgebaut.

Wann die Probleme durch behoben sind, ist noch nicht absehbar. Durch die neue Störung fällt auch der Pendelverkehr Zwischen Elmshorn (Kreis Pinneberg) und Hamburg sowie Elmshorn und Itzehoe, der nach dem Brand eines E-Busses eingerichtet worden war, wieder aus.

