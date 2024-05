Stand: 02.05.2024 16:24 Uhr Juwelendiebstahl in Alten- und Pflegeheim

Die Lübecker Polizei sucht nach Hinweisen in einem Juwelendiebstahl, der bereits zum Jahreswechsel 2023/24 stattgefunden haben soll. In einem Alten- und Pflegeheim wurde damals wertvoller Schmuck gestohlen, unter anderem ein Goldset aus Armband, Kette und Ohrringen mit Lapislazuli-Steinen. Wem solche Schmuckstücke zum Kauf angeboten wurden, oder wer so etwas an einer anderen Person gesehen hat, wird gebeten, sich an die Polizei in Lübeck zu wenden.

