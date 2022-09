Justizstaatssekretär Carstens: Neue Richtervereinigung fordert Rücktritt Stand: 08.09.2022 19:06 Uhr Der Verband sieht das Vertrauen in die Justiz nach den Vorwürfen gegen den CDU-Politiker geschädigt. Der Interessenverband kritisierte insbesondere, dass Carstens nicht aus seinen Verbindungen austreten will.

Die Neue Richtervereinigung (NRV) fordert den Rücktritt von CDU-Justizstaatssekretär Otto Carstens. Michael Burmeister von der Neuen Richtervereinigung Schleswig-Holstein betonte: "Diese Außenwirkung ist für einen Staatsekretär, der eine moderne und zukunftsorientierte Justizpolitik in Schleswig-Holstein vertreten soll, nicht tragbar und stärkt auch nicht das Ansehen in die Schleswig-Holsteinische Justiz."

Schaden begrenzen

Zwar habe sich Carstens persönlich von der Burschenschaft Germania distanziert, "aber nicht wie erforderlich seinen Austritt aus dem Corps Irminsul für den Fall mitgeteilt, dass sein Corps Irminsul mit der Burschenschaft Germania über den Hamburger Waffenring auch in Zukunft verbunden ist", heißt es in einer Mitteilung der NRV. Nur durch einen Rücktritt Carstens könne Schaden begrenzt und das Vertrauen in die Justiz wiederhergestellt werden.

Auch die SPD und die jungen Grünen forderten Carstens zum Rücktritt als Staatssekretär auf.

Justizstaatssekretär Otto Carstens (CDU) geriet in Kritik, weil er Mitglied in einer schlagenden Verbindung ist, die dem sogenannten Hamburger Waffenring angehört und über die er auch Kontakt zu einer als rechtsextrem eingestuften Burschenschaft hatte. Der Politiker musste sich deshalb am Mittwoch im Innen- und Rechtsausschuss des Landtages erklären. Dabei räumte er seine Mitgliedschaft in zwei schlagenden Studentenverbindungen ein, distanzierte sich aber von Rechtsextremismus und der damit in Verbindung gebrachten Burschenschaft.

