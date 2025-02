Stand: 06.02.2025 06:40 Uhr Justizreform: Verliert Pinneberg sein Amtsgericht?

Bürgermeister Thomas Voerste (parteilos) macht sich in einem öffentlichen Appell für den Fortbestand des Amtsgerichts in Pinneberg stark. Als Grund nennt er eine aktuelle Idee, wonach das Gericht im Zuge der Justizreform mit dem Standort Norderstedt (Kreis Segeberg) zusammengelegt werden könnte. Woher diese Idee stammt, lässt Voerste offen. Die Stadt Norderstedt verweist darauf, dass sie sich ebenfalls für den Erhalt ihres Standortes einsetze, die Planung aber beim Land liege. Laut einem Sprecher des Justizministeriums sind in dem laufenden Prüfprozess noch keine Entscheidungen getroffen. Ob es überhaupt auf eine Entscheidung zwischen Norderstedt und Pinneberg hinausläuft, ist damit ebenfalls offen.

