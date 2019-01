Stand: 28.01.2019 14:45 Uhr

Junge überfallen: Polizei sucht mit Phantombild

Die Kieler Polizei und die Staatsanwaltschaft sucht mit einem Phantombild nach einem Mann, der am 15. Januar ein Kind in Molfsee (Kreis Rendsburg-Eckernförde) überfallen haben soll. Laut den Beamten soll es sich bei dem 12-Jährigen bereits um den dritten Vorfall dieser Art handeln. Der Junge war zwischen 19 und 19.30 in der Gemeinde südlich von Kiel auf dem Heimweg. An der Haltestelle in der Hamburger Landstraße stieg er aus dem Bus. Als er den Mielkendorfer Weg entlang ging, kam ihm in Höhe des Eiderwanderweges, Ecke Rammseer Weg der unbekannte Täter entgegen.

Junge kann sich mit Tritt befreien

Er hatte - so schildert der Junge - ein schwarzes Tuch ins Gesicht gezogen. Als er dem Jungen begegnete, packte er ihn an der Hüfte. Nachdem er sich zunächst losreißen konnte, packte ihn der Unbekannte erneut. Mit einem Tritt zwischen die Beine konnte der Junge den Mann außer Gefecht setzen und sich befreien. Der 12-Jährige blieb unverletzt.

Zwei Tage später erzählte der Junge seinem Vater von der Begegnung. Zusammen gingen sie zur Polizei, auf Grundlage der Aussagen des Jungen erstellte diese ein Phantombild. Der Mann soll eine normale Statur gehabt haben, 1,80 Meter groß und 30 bis 40 Jahre alt gewesen sein. Er trug laut dem Jungen einen schwarzen Kapuzenpullover, schwarze Jeans und roten Turnschuhe mit weißer Sohle. Auffällig sollen seine deutlichen Augenringe gewesen sein.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei geht davon aus, dass es sich um den gleichen Täter handelt, der für zwei Überfalle auf Kinder in den Straßen Damaschkeweg und Eiderbrook im nahegelegenen Stadtteil Hammer im Januar verantwortlich sein soll. Opfer waren ein 12-jähriges Mädchen und ein achtjährgier Junge. Das Mädchen konnte sich selbst retten, dem Jungen kam ein Passant zur Hilfe. Wer eine der Taten beobachtet hat oder sonstige Hinweise auf den Täter geben kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 0431-16 03 333 bei der Polizei zu melden.

