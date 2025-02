Stand: 04.02.2025 09:28 Uhr Jungbauer aus Bad Oldesloe stellt Forderungen bei Landwirtschaftstag

Jungbauer Christopher Hoff aus Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) war einer von mehreren Rednern beim Landwirtschaftstag am Montag in Neumünster. Während seiner Rede und im anschließenden Gespräch mit Politikern des Landes betonte er, dass die Landwirtschaft entbürokratisiert werden müsse. Er verbringe mehr Zeit am Schreibtisch als bei seinen Tieren, berichtete der 28-Jährige unter anderem Landwirtschaftsminister Werner Schwarz (CDU). Außerdem sei eine langfristige Gesetzgebung notwendig. Ständige Wechsel auf Landes- und Bundesebene mache den Bauern das Wirtschaften schwer.

