Jugendmedienfestival in Bad Segeberg startet digital Stand: 13.05.2021 14:23 Uhr Jugendliche und junge Erwachsene treffen sich im Rahmen des Jugendmedienfestivals in Bad Segeberg in diesem Jahr virtuell, um sich mit Themen rund um die Medien auseinander zu setzen.

Ein umfangreiches Programm erwartet Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Jugendmedienfestival in Bad Segeberg, das in diesem Jahr Corona-bedingt digital stattfindet. Teilnehmen kann grundsätzlich jeder, der sich zuvor anmeldet. Das Festival, bei dem NDR Schleswig-Holstein Medienpartner ist, behandelt bis Sonntag Medienthemen: So klären zum Beispiel Journalistinnen und Journalisten darüber auf, wie man Falschmeldungen und Verschwörungsmythen im Internet erkennen kann. Außerdem können Interessierte unter anderem den Satiriker und EU-Abgeordneten Martin Sonneborn (Die Partei) ausfragen oder lernen, wie aus Geräuschen ein Hörspiel entsteht.

Austausch steht im Vordergrund

Die Hoffnungen der knapp 60 Teilnehmenden zwischen 14 und 22 Jahren sind entsprechend vielfältig. Lars Gundlach aus Pinneberg ist zum vierten Mal dabei und meint: "Ich finde es immer ganz cool, wenn man da neue Leute kennenlernen darf - vor allem teilweise auch Leute, die wirklich schon fest integriert sind in der Branche." Er freut sich besonders auf den Austausch.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.05.2021 | 17:00 Uhr