Jugendliche Stehpaddler vor Haffkrug gerettet

Seenotretter haben Sonnabendmittag in der Lübecker Bucht vor Haffkrug (Kreis Ostholstein) zwei junge Stand-Up-Paddler gerettet. Wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger mitteilte, waren die zwei 15-Jährigen mit ihrem Stehpaddelbrett etwa 400 Meter weit vom Strand abgetrieben. Bei Windstärke 4 und ablandigem Wind hatten sie nach Einschätzung der DGsRS keine Chance, das wieder allein zu erreichen.

Seenotretter helfen abgetriebenen Jugendlichen NDR 1 Welle Nord - 11.07.2020 16:00 Uhr Autor/in: Dortje Harders Zwei jugendliche Stand-Up-Paddler waren vor Haffkrug abgetrieben. Seenotretter brachten sie sicher ans Ufer.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Jugendliche waren schon entkräftet

Die Freiwilligen-Besatzung des Seenotrettungsbootes "Hans Ingwersen" entdeckte die SUP-Sportler zufällig während einer Kontrollfahrt und holte sie an Bord. Das Mädchen und der Junge waren nur mit T-Shirt und kurzer Hose bekleidet. Beiden waren bereits entkräftet und leicht unterkühlt. Nach eigenen Angaben hatten sie schon eine Weile vergeblich versucht, wieder an Land zu kommen. Die Wassertemperatur betrug in dem Seegebiet zur Unglückszeit rund 17 Grad Celsius, die Lufttemperatur 15 Grad.

Weitere Informationen Achtjährige Zwillinge auf dem SUP vor Fehmarn gerettet Sie waren schon mehrere Hundert Meter weit von der Küste Fehmarns entfernt: Zwei Jungen sind gestern mit einem Paddelbrett in Not geraten. Durch Zufall war ein Seenotrettungsboot vor Ort. mehr Seenotretter bergen junges Reh aus Ostsee bei Travemünde Ein Team der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger hat am Sonntag ein junges Reh aus Seenot gerettet. Das Tier schwamm 300 Meter vom Ufer entfernt im Meer. mehr