Stand: 05.03.2025 14:34 Uhr Jugendherbergen in Ostholstein sehr gefragt

Die Jugendherbergen in Lübeck, Ostholstein und dem Kreis Herzogtum Lauenburg sind im Jahr 2024 besonders gefragt gewesen. Laut Deutschem Jugendherbergswerk fand rund jede dritte Übernachtung in Schleswig-Holstein hier statt. Fast 135.000 Übernachtungen verzeichneten dabei die Jugendherbergen in Ostholstein, allen voran die Einrichtung in Scharbeutz mit knapp 60.000 Übernachtungen von rund 17.000 Gästen. Die beiden Herbergen in Lübeck kommen auf gut 45.000 Übernachtungen, die im Kreis Herzogtum Lauenburg auf 87.000.

